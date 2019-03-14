Arap Birliği'nden, İsrail'in Aksa'daki ihlallerine tepki

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer ihlallerini kınayarak, Filistinlilerin direnişine mali destek verilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Maliye Bakanı Şükri Bişara ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Filistinlilerin mali olarak desteklenmesinin görüşüldüğü toplantının akabinde Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Aksa'da yaşananlar, İsrail'in kasıtlı provokasyonudur. Mescid-i Aksa'ya bu şekilde baskın düzenlenmesi kentin mevcut statüsüne aykırıdır ve dini gerilimlerin fitilini ateşleyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Maliki ile Bişara görüşmede, İsrail'in Filistinli tutuklular ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten bir kısmını kesmesi nedeniyle oluşan mali sıkıntının üstesinden gelebilmek için Arap ülkelerinden gelecek desteğin önemli olduğunu vurguladı.

Arap Birliği ise Filistin halkının direnişinin desteklenmesinin, Arap ülkelerinin yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olduğunu ifade etti.