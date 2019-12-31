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  4. Arap Birliği’nden Libya’ya ‘Yabancı Savaşçı’ Uyarısı

Arap Birliği’nden Libya’ya ‘Yabancı Savaşçı’ Uyarısı

31.12.2019 21:35 | Son Güncelleme

Arap Birliği’nin yazılı açıklamasında, Libya’daki taraflara “Dışarıdan askeri müdahalenin önünü açacak ve çatışmaların tırmanmasına yol açacak şekilde tek taraflı adımlar atılmaması” konusunda uyarıda bulunuldu

Arap Birliği’nden Libya’ya ‘Yabancı Savaşçı’ Uyarısı

Arap Birliği, Libya’da çatışan taraflara, ülkeye yabancı savaşçıların gönderilmesinin önünü açabilecek ya da çatışmayı daha da şiddetlendirebilecek bir adım atmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Arap Birliği, Libya’nın doğusundaki Tobruk’ta üslenen General Haftar’a bağlı güçlerin başkent Trablus’u ele geçirmeye çalıştığı çatışmaların görüşülmesi amacıyla Mısır’ın talebi üzerine Kahire’de toplandı.

Libya’da uluslararası toplumun meşru yönetim olarak tanıdığı Trablus merkezli Serraj yönetimini destekleyen Türkiye, bölgeye asker göndermeyi planlıyor. Pazartesi günü Reuters’a bilgi veren üst düzey Türk güvenlik kaynakları Suriye’de Türkiye’nin desteklediği muhalif savaşçıların da bölgeye gönderilmesi seçeneğinin değerlendirildiği söylemişti.

“Radikal savaşçıların gönderilmesini kolaylaştıran müdahaleler önlenmeli”

Mısır, Libya’da General Haftar’a destek veren ülkelerden biri. Örgütün merkezi olan Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanan Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya’daki taraflara “Dışarıdan askeri müdahalenin önünü açacak ve çatışmaların tırmanmasına yol açacak şekilde tek taraflı adımlar atılmaması” konusunda uyarıda bulunuldu. “Başka çatışma bölgelerinden yabancı radikal savaşçıların Libya’ya sevk edilmesini kolaylaştıran bölgesel müdahaleler önlenmeli” denildi.

Mısır, Türkiye’nin Kasım ayında Trablus merkezli yönetimle biri güvenlik işbirliği diğeri de Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarına ilişkin iki anlaşma imzalamasından bu yana bölgede diplomatik olarak öne çıkma çabası içinde.

Libya’da çatışan her iki taraf da başta drone’lar aracılığıyla olmak üzere başka ülkelerden hava desteği alıyor. Diplomatlar ve analistlere göre, Rus özel güvenlik şirketine mensup paralı askerler de General Haftar’a askeri destek vermek üzere bölgede.

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