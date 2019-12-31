Arap Birliği’nden Libya’ya ‘Yabancı Savaşçı’ Uyarısı

Mısır, Libya’da General Haftar’a destek veren ülkelerden biri. Örgütün merkezi olan Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanan Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya’daki taraflara “Dışarıdan askeri müdahalenin önünü açacak ve çatışmaların tırmanmasına yol açacak şekilde tek taraflı adımlar atılmaması” konusunda uyarıda bulunuldu. “Başka çatışma bölgelerinden yabancı radikal savaşçıların Libya’ya sevk edilmesini kolaylaştıran bölgesel müdahaleler önlenmeli” denildi.

Arap Birliği, Libya’da çatışan taraflara, ülkeye yabancı savaşçıların gönderilmesinin önünü açabilecek ya da çatışmayı daha da şiddetlendirebilecek bir adım atmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Mısır, Türkiye’nin Kasım ayında Trablus merkezli yönetimle biri güvenlik işbirliği diğeri de Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarına ilişkin iki anlaşma imzalamasından bu yana bölgede diplomatik olarak öne çıkma çabası içinde.

Libya’da çatışan her iki taraf da başta drone’lar aracılığıyla olmak üzere başka ülkelerden hava desteği alıyor. Diplomatlar ve analistlere göre, Rus özel güvenlik şirketine mensup paralı askerler de General Haftar’a askeri destek vermek üzere bölgede.

