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Arap Birliği'nden Somali'ye destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 20:52 | Son Güncelleme

Arap Birliği'nden Somali'ye destek çağrısı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, uluslararası topluma, Somali'de istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarını artırma çağrısı yaptı.

Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıları kınadı ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileğinde bulundu.

Uluslararası toplumu, Somali'de istikrarın sağlanması ve kurumların inşa edilmesine yönelik çalışmalarını artırmaya çağıran Ebu Gayt, Arap Birliği'nin, Somali emniyet güçlerinin ülkede asayişin yeniden sağlanması için yürüttüğü çalışmaları desteklediğini vurguladı.

Ebu Gayt, Arap Birliği'nin, Somali'nin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen teröre ve radikalizme galip geleceğine olan inancını yineledi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen bombalı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 40'ı yaralanmıştı. Saldırıların sorumluluğunu Eş-Şebab örgütü üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Ebu Gayt Arap Birliği Somali

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