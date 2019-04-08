KAHİRE (AA) - Arap Birliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’nın bazı bölümlerini İsrail topraklarına katma vaadine" uluslararası tepki çağrısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, Netanyahu’nun söz konusu vaadi için "kınama ve endişe" gibi rutin açıklamaların ötesinde gücünü uluslararası yasalardan alan sert bir tepki talebinde bulundu.

Ebu Ali, “Uluslararası toplum bu söz konusu tehlikeli vaatle ilgili tutumunu ivedilikle kamuoyuna açıklamak zorundadır." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Netanyahu cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

Ülkede yarın yapılacak erken seçimin kaderini belirleyecek sağ seçmene yönelik mesajlar veren Netanyahu, "Bağımsız bir Filistin devleti İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." demişti.