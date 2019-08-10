Arap Birliği'nden Yemen'deki taraflara sükunet çağrısı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Yemen'de askeri üstünlük sağlama imkanı bulunmaması nedeniyle çatışan taraflara sükunet çağrısı yaptı.

Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni güçleri arasında çıkan çatışmaların endişeyle takip edildiği belirtildi.

"Bir vatanın evlatları arasındaki çatışmalarda askeri üstünlük sağlama imkanının gerçekleşmeyeceği açıklık kazanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, ülke birliğinin korunması, Yemen halkının yaşadığı sıkıntıların sonlandırılması, ülkede meşruiyete yeniden dönülmesi ve anlaşmazlıkların bitirilmesi için tüm taraflara sükunet ve ciddi bir şekilde sorumlu diyalog çalışmalarına girmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Yemen halkına dönük yapılan çağrıda, Yemen devletinin üstün çıkarlarını her türlü itibarın üstünde görerek ülke bütünlüğü, güvenliği ve selametini korumaları istendi.

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