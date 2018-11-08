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"Arap bölgesinin kalkınması için her yıl 230 milyar dolara ihtiyaç var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 20:50 | Son Güncelleme

Arap Çevre ve Kalkınma Forumu'nun raporuna göre, Arap bölgesinin sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmek için her yıl 230 milyar dolara ihtiyacı var

BEYRUT (AA) - Lübnan merkezli bölgesel sivil toplum kuruluşu Arap Çevre ve Kalkınma Forumu, Arap bölgesinin sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmek için her yıl 230 milyar dolara ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Arap Çevre ve Kalkınma Forumu, Arap ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konusundaki yıllık raporunu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen konferansta kamuoyuyla paylaştı.

Arap ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yıllık 100 milyar dolardan fazla finansman açığı olduğu belirtilen raporda, bölgede 2011'den bu yana yaşanan savaş ve çatışmalar nedeniyle ekonomik kaybın yaklaşık 900 milyarı bulduğu ifade edildi.

Bölge ülkelerindeki yolsuzlukların da her yıl 100 milyar dolar zarara yol açtığına işaret edilen raporda, Arap bölgesinde kamu ve özel finansman kaynaklarının azaldığına dikkat çekildi.

Raporda, bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmek için her yıl 230 milyar dolara ihtiyacı olduğu kaydedildi.

- "Arap dünyasında sistematik yıkım var"

Öte yandan, konferansa katılan eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap dünyasında sistematik bir yıkım olduğunu söyledi.

Sinyora, bu yıkımın durdurularak tüm çabanın Arap dünyasında var olan enerji, tabii ve ekonomik kaynakların kullanımını uygun hale getirecek reform sürecine kanalize edilmesi çağrısında bulundu.

Kâr amacı gütmeyen bölgesel bir sivil toplum kuruluşu olan Arap Çevre ve Kalkınma Forumu, Arap dünyasında çevre politikaları ve programları geliştirmek için sivil toplum örgütleri ve iş çevreleriyle uzmanları ve akademisyenleri bir araya getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi Kalkınma Lübnan Yolsuzluk

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