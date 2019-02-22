HABER

Arap Denizi'nde akaryakıt ikmali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı kapsamında, Türk ve Amerikan deniz kuvvetleri arasında Arap Denizi'nde gerçekleştirilen akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı

Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerine ait gemilerin, Arap Denizi'nde gerçekleştirdiği akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında, TCG Gökçeada Fırkateyni ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USNS KANAWHA isimli akaryakıt gemisi arasındaki akaryakıt ikmaline ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Akaryakıt ikmalinin Arap Denizi’nde 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildiği belirtildi.

TCG Gökçeada Fırkateyni, Deniz Haydutluğuyla Mücadele Harekatı kapsamında Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek sağlıyor.

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
İznik'teki tarihi Roma Tiyatrosu, 10 yıldır kapalıİznik'teki tarihi Roma Tiyatrosu, 10 yıldır kapalı
Polis otosunda "Nitelikli cinsel istismar iddiası" davasında sanık polis 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıPolis otosunda "Nitelikli cinsel istismar iddiası" davasında sanık polis 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCG GOKCEADA FIRKATEYNI

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme! Sanık polisin cezası belli oldu

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Engelli kıza cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı: Nasılsa evleneceğiz

Cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı

Sutangazi'de korkunç anlar! Olay yerinde hayatını kaybetti

Sutangazi'de korkunç anlar! Olay yerinde hayatını kaybetti

Yargıtay'dan önemli 'müstehcenlik suçu' kararı

Yargıtay'dan önemli 'müstehcenlik suçu' kararı

Annesini 40 yerinden bıçakladı, kardeşleri şikayetçi olmadı

Annesini 40 yerinden bıçakladı, kardeşleri şikayetçi olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.