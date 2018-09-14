HABER

"Arap devrimlerinin arasındaki bağlantı anlaşılmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 00:09 | Son Güncelleme

Arap Baharı Devrimlerini Savunma Konseyi, Mısır'da yaşanan olayları ve mahkemenin 75 kişi hakkında verdiği idam kararını değerlendirmek üzere İstanbul'da toplandı - Konsey Başkanı Munsif el-Merzuki: - "Tunus ve Mısır'dan gelen mesajlarda, 'Sana ne, sen biz Mısırlıların işine neden karışıyorsun?, Onlar Mısırlı, onlar kendi dertlerini kendileri çözsün. Biz Tunus içindeki sıkıntılara bakalım.' deniliyor. Bu tür insanlar Arap devrimlerinin arasındaki bağlantıyı anlamıyor"

İSTANBUL (AA) - Arap Baharı Devrimlerini Savunma Konseyi Başkanı Munsif el-Merzuki, demokratik devrimleri savunmak için başlattıkları kampanyayı durdurmak isteyenlerin olacağını belirterek, "Tunus ve Mısır'dan gelen mesajlarda, 'Sana ne, sen biz Mısırlıların işine neden karışıyorsun?, Onlar Mısırlı, onlar kendi dertlerini kendileri çözsün. Biz Tunus içindeki sıkıntılara bakalım.' deniliyor. Bu tür insanlar Arap devrimlerinin arasındaki bağlantıyı anlamıyor." dedi.

Konsey, Mısır'da yaşanan olayları ve mahkemenin 75 kişi hakkında idam kararı vermesine ilişkin, Bayrampaşa'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Skype üzerinden katılarak konuşan Merzuki, toplantıda bulunamadığı için üzgün olduğunu ama gelecek buluşmada yer alacağını ifade etti.

"Bizler aklını kaçırmış, ne yaptığını bilmeyen bir grubun karşısındayız." diyen Merzuki, demokratik devrimleri savunmak için başlattıkları kampanyayı durdurmak isteyenlerin olacağını söyledi.

Merzuki, Tunus ve Mısır'dan kendisine çok sayıda mesaj geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Tunus ve Mısır'dan gelen mesajlarda, 'Sana ne, sen biz Mısırlıların işine neden karışıyorsun?, Onlar Mısırlı, onlar kendi dertlerini kendileri çözsün. Biz Tunus içindeki sıkıntılara bakalım.' deniliyor. Bu tür insanlar Arap devrimlerinin arasındaki bağlantıyı anlamıyor."

Tunus'taki kıvılcımın, Mısır'daki devrimin başlamasına, Mısır'daki devrimin Tunus'taki eski siyasetin gelmesine neden olduğunu ve bundan sonra Yemen, Libya ve Suriye'de olayların gerçekleştiğini belirten Merzuki, eski Arap sisteminin diktatör bir sistem olduğunu söyledi.

Merzuki, yeni sistemin gelişmek, ülkeyi tamamen iyi bir seviyeye çıkarmak istediğini sözlerine ekledi.

- "Bu çalışma, hazırlık çalışmasıdır"

Arap Baharı Devrimlerini Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Eymen Nur da idam tehlikesinin Arap ülkelerinde yayılmaya başladığını vurgulayarak, Libya, Suriye, Yemen ve Tunus'tan katılımcıların bulunmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Mısır'da yaşananların sadece Mısırlıların derdi olmaktan çıktığını düşünüyorum" diyen Nur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu salonda farklı ülkeler ve siyasetçiler görüyorum, soldan, Müslüman Kardeşlerden, müstakil Müslümanlardan ve liberallerden. Herkes bu trajedinin durdurulması için büyük sorumluluğun farkında. Size açıkça anlatayım ki bizler yolun başındayız, bu çalışma, hazırlık çalışmasıdır. Bu, idam kararları hakkındaki olayları tartışmak için bir komite. Çünkü en önemli şey insanın hayatıdır. Hepimiz bu büyüyen tehlikeye karşı tepki göstermekle sorumluyuz, İnsanın bu hayattaki en önemli hakkı yaşam hakkıdır."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangınMuğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın
Yağmurda tehlikeli yolculukYağmurda tehlikeli yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Baharı Arap Baharı Devrimlerini Savunma Konseyi Eymen Nur Munsif el-Merzuki

En Çok Okunan Haberler

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

Diğer Haberler
Üniversitelerin özerkliği için önemli adım! İşte yeni değişiklikler

Üniversitelerin özerkliği için önemli adım! İşte yeni değişiklikler

Polis ve MİT'ten İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu: 6 kişi yakalandı

Polis ve MİT'ten İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu: 6 kişi yakalandı

13 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları: Süper Loto'da ikramiye katlanmaya devam ediyor!

13 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları: Süper Loto'da ikramiye katlanmaya devam ediyor!

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 14 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 14 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 14 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 14 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, anlamlı, güncel Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdikleriniz için en güzel, anlamlı, güncel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.