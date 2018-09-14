"Arap devrimlerinin arasındaki bağlantı anlaşılmıyor"

İSTANBUL (AA) - Arap Baharı Devrimlerini Savunma Konseyi Başkanı Munsif el-Merzuki, demokratik devrimleri savunmak için başlattıkları kampanyayı durdurmak isteyenlerin olacağını belirterek, "Tunus ve Mısır'dan gelen mesajlarda, 'Sana ne, sen biz Mısırlıların işine neden karışıyorsun?, Onlar Mısırlı, onlar kendi dertlerini kendileri çözsün. Biz Tunus içindeki sıkıntılara bakalım.' deniliyor. Bu tür insanlar Arap devrimlerinin arasındaki bağlantıyı anlamıyor." dedi.

Konsey, Mısır'da yaşanan olayları ve mahkemenin 75 kişi hakkında idam kararı vermesine ilişkin, Bayrampaşa'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Skype üzerinden katılarak konuşan Merzuki, toplantıda bulunamadığı için üzgün olduğunu ama gelecek buluşmada yer alacağını ifade etti.

"Bizler aklını kaçırmış, ne yaptığını bilmeyen bir grubun karşısındayız." diyen Merzuki, demokratik devrimleri savunmak için başlattıkları kampanyayı durdurmak isteyenlerin olacağını söyledi.

Merzuki, Tunus ve Mısır'dan kendisine çok sayıda mesaj geldiğini kaydederek, şöyle konuştu: