Arap diktatörler Trump’ın yeniden seçilmesinden umutlu

Uzmanlara göre Trump’ın bir kez daha seçilmesi "otokratik liderler için bir zafer" niteliğinde. ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen yılki G7 zirvesinde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi’yi beklerken şöyle sorduğu basına yansımıştı: "Nerede benim favori diktatörüm?"

Milyonerlikten ABD Başkanlığı’na terfi eden Trump’ın dünyanın dört bir yanındaki otokrat liderlerle ilgili böylesine olumlu tonda konuşması sürpriz değil. Trump daha önce de Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u "harika bir lider" olarak tanımlamış, Rus lider Vladimir Putin için "benden daha iyi bir insan" ifadelerini kullanmıştı. Eski üst düzey ABD’li yetkililer bunu "diktatörlüğe özenme" olarak açıklıyor.

Arap liderlerden destek

Liderlerin göreve gelip gitmesinde ABD dış politikasının aktif rol oynadığı Ortadoğu’da, Trump’ın nezaketi diktatörlerce hak ihlallerine daha fazla tolerans olarak okunuyor; özellikle de Mısır ve Suudi Arabistan’da.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Emir Magdi, "El Sisi gibi Arap liderler, dünya çapında bir güç olarak gördükleri ABD’nin, basına sürekli saldıran, insan haklarını görmezden gelen, popülist politikalar uygulayan bir başkan tarafından yönetildiğini görmekten inanılmaz mutlular" diyor. Magdi "Pek çok Arap ülkesinin Trump’ı 2016’da desteklemesi sürpriz değildi. Şimdi de desteklemeye devam ediyorlar" diye ekliyor.