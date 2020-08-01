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Arap dünyasındaki ilk nükleer enerji santrali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyete girdi

01.08.2020 23:29 | Son Güncelleme

Katar'ın hemen doğusunda inşa edilen Bereket isimli nükleer enerji santral, bölgede rekabet halinde olan ülkeler arasında yeni bir tartışmayı tetikledi.

Arap dünyasındaki ilk nükleer enerji santrali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyete girdi

Arap dünyasındaki ilk nükleer enerji santrali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyete girdi. Katar'ın doğusunda bulunan Bereket isimli santral, Güney Kore teknolojisi inşa edildi.

2017'de faaliyete geçmesi planlanan santralin açılışı, güvenlik konuları nedeniyle birkaç kaç kez ertelendi.

Santralin dört reaktöründen birinde Cumartesi günü nükleer füzyon başladı.

Bereket santralinin, petrol zengini ülkenin, enerji ihtiyacının dörtte birini karşılayacağı hesaplanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, bir süredir sürdürülebilir enerji hamleleri üzerine yatırımlar yapıyor.

'Bölge barışına ve çevreye bir tehdit'

BAE güneş enerjisi alanında yüksek maliyetli yatırımlar hayata geçiriyor. Ancak bazı uzmanlar, büyük güneş enerjisi potansiyeli olan ülkenin, nükleer enerji yatırım yapmasını eleştiren değerlendirmeler yapıyor.

Uluslararası Nükleer Danışma Grubu'ndan Doktor Paul Dorfman, "Körfez'deki jeopolitik atmosfer, bu bölgede nükleer faaliyetleri her yerde olduğundan daha tartışmalı bir hale getiriyor ki yeni nükleer güç haline gelen ülkeler, nükleer silah üretme kapasitesine erişebiliyor" değerlendirmesini yapıyor.

Komşu ülke Katar da Bereket santralini, "bölge barışına ve çevreye bir tehdit" açıklaması ile değerlendirdi. İki ülke, bölgesel politikalar bağlamında taban tabana zıt hareket ediyor.

Abu Dabi Veliaht Prensi Mohammed bin Zayed al-Nahyan ise yaptığı Twitter paylaşımı ile açılışı kutladı ve "sürdürülebilir gelişme" noktasında önemli olduğunu kaydetti.

Ülke, iki hafta önce, Körfez ülkeleri arasında yine bir ilke imza atarak, uzay programı kapsamında Mars'a insansız uzay aracı gönderdi.

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