Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı: Dahlan

1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve Mossad'ın yanı sıra Arap ve batılı istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Filistin lideri Yasir Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Filistin'den kaçtıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yerleşen, bu ülkenin "truva atı" gibi çalışan Dahlan, burada BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın güvenlik danışmanı rolüyle BAE'nin "Yemen'den Libya'ya, Filistin'den Afrika'ya" yıkıcı politikalarını hayata geçirmekte başrol oynadı.

ENES CANLI - Orta Doğu coğrafyasında, son yıllardaki iç çatışma, darbe ve ayrışmalarda izi bulunan "karanlıklar prensi" şeklinde nitelenen Muhammed Dahlan, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek", "askeri ve siyasal casusluk" gibi suçlamalarla Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklenmesiyle yeniden gündeme geldi.

Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı "Dahlanistan" olarak anılmaya başladı.

ABD ve İsrail ile "şüpheli" ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu daha da güçlendirmeye devam etti.

Dahlan'ın "kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı" iddiaları da büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih hareketi saflarında Hamas'a karşı "kanlı ve kirli bir iç çatışma" başlattı.

ABD merkezli "Vanity Fair" isimli dergi, Hamas'ın 2006'daki seçim zaferi sonrasında Washington yönetiminin Hamas'ı iktidardan uzaklaştırmak için hazırladığı komplonun merkezinde Dahlan'ın olduğunu ifade etti.

- ABD ve AB'nin favori ismi "Dahlan"

Dahlan, Gazze'den mağlup bir şekilde çekilirken, Batı Şeria'ya Ulusal Güvenlik Danışmanı koltuğunu da kaybetmiş olarak döndü.