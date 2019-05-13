Arap dünyasından BAE açıklarında gemilere sabotaja kınama

Ürdün hükümeti de kaynağı ne olursa olsun Körfez'de deniz trafiğini tehdit eden her türlü suç eylemine karşı tutumunun net olduğunu vurguladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı olayı "denizciliğin güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir suç" olarak nitelendirirken, BAE Dışişleri bu tehlikeli gelişmeye karşı uluslararası toplumdan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da gemilere yönelik sabotajları kınadığı açıklamasında, "Bu eylem, deniz trafiği için bir tehdit oluşturmakta, uluslararası bölgesel güvenlik ve barışa olumsuz yansımaları olmaktadır." ifadesine yer verdi.

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Yemen'in yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Parlamentosu ve Arap Birliği, farklı ülkelerden 4 geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramasına tepki gösterdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı da sabotaj eylemlerini kınayarak, bu eylemlerin arkasındakilerin bölgede istikrarı sarsmaya çalıştığına dikkat çekti.

KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, gemilere yönelik sabotaj eylemlerini, "deniz güvenliğini büyük bir tehlikeye atan kötü niyetleri ortaya koyan bir gelişme" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma, bu hayati bölgede deniz güvenliğini tehdit eden taraflara engel olması çağrısı yaptı.

Arap Parlamentosundan yapılan açıklamada, "Ticari gemilerin hedef alınması, uluslararası toplumun kararlı ve acil bir şekilde harekete geçmesini gerekli kılan terör eylemidir." ifadesi kullanıldı.

Arap Birliği de açıklamasında, bu suç eylemlerinin, bölgede tansiyonu yükselttiğini, deniz taşımacılığını ve ticaret yollarını ciddi bir şekilde hedef aldığını kaydetti.

- 4 ticari gemiye sabotaj

BAE Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin, BAE'nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtilmişti.