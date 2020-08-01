Arap dünyasının ilk nükleer santrali BAE’de devreye girdi

Komşu ülke Katar ise tepkili.Arap Yarımadası'nın varlıklı ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşit el Maktum, ülkenin kuzeybatısındaki sahil şeridinde inşa edilen Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin faaliyete geçtiğini duyurdu. İlk aşamada, toplam dört reaktörden oluşan santralin bir reaktörü devreye sokuldu. Söz konusu enerji santrali, bir Arap ülkesinde işlemeye başlayan ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor. El Maktum, konuyla ilgili açıklamasında, nükleer santrallerin ve uzay araştırmalarının, "Arapların bilimdeki yollarını yeniden yakalama ve diğer büyük milletlerle rekabet etme kabiliyetine sahip olma adına, dünyaya bir mesaj olduğunu" ifade etti. El Maktum ayrıca, Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin tamamen barışçıl amaçlara hizmet edeceğini ifade etti.

Katar: "Bölge barışı için tehlike"

Birleşik Arap Emirlikleri'ne komşu ülkelerden Katar ise nükleer santralin faaliyete girmesinden hoşnut değil. Katar resmi makamları Baraka Santrali'nin, "Bölge barışı için bir tehlike" teşkil ettiğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile bir anlaşma imzalayan BAE, sahip olduğu nükleer tesislerde uranyum zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacağını daha önce taahhüt etmişti. BAE ayrıca Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEO) denetimlerine açık olduğunu duyurdu.