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'ARAP EMRAH' GRUBUNDAN 17 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 22:04 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever grubuna yönelik yaptığı operasyonda 23 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, 1 kaleşnikof görünümlü havalı tüfek, 86 senet ve 18 çek ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti. Sever'in de aralarında bulunduğu şüpheliler sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen Emrah Sever'in de aralarında bulunduğu 17 kişi akşam saatlerinde tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 6 kişi ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin Otogardaki görüntüleri
-Polis ekiplerinin yaptığı operasyondan görüntüler
-Ele geçirilen silahların görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Emrah Sever'in görüntüsü (02'.21")
-Genel ve detaylar
-Ek Arşiv görüntüler

14.03.2019 - 13.30 Haber Kodu : 190314112

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