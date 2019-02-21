HABER

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'na atmasıyla gündeme gelen ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah S., İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'nın sularına atması ile gündeme gelen ve ‘kasten öldürme’ olayından aranan ‘Arap Emrah’ lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah S.’nin saklandığı adresi belirledi. Sultangazi’de bir adrese düzenlenen operasyonda suç aleti silahla birlikte yakalanan Emrah S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Arap Emrah lakaplı suç örgütü lideri, daha önce de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önündeki çatışma ve gündeme gelmişti. (İHA)

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Çanakkale'deki depremÇanakkale'deki deprem
Avcılar'da güvercin kurtarma operasyonuAvcılar'da güvercin kurtarma operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arap emrah istanbul emrah sever

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Ayvacık'ta depremin ardından okullar tatil edildi! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Ayvacık'ta depremin ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.