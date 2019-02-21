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‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 21:59 | Son Güncelleme

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri gibi suçlamalarla gündeme gelen ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever tutuklandı

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri ile bu olaylarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı'nın sularına atması ile gündeme gelen ‘Arap Emrah’ lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah Sever geçtiğimiz günlerde Sultangazi’de bir gecekonduda yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgu işlemleri tamamlanan Sever, sabah saatlerinde

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Savcılıkça sorgulanan Sever, daha sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi hakimlikçe de ifadesi alınan Sever, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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