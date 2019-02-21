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'ARAP EMRAH' SAKLANDIĞI GECEKONDU'DA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA)
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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