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'Arap Emrah' saklandığı gecekonduda yakalandı -ek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:58 | Son Güncelleme

 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı. Sever, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ' rap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Arap Emrah' sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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