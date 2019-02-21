HABER

'ARAP EMRAH' SAKLANDIĞI GECEKONDUDA YAKANLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:19 | Son Güncelleme

'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı. Sever emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Arap Emrah' sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Ek görüntü
////////////////
-Arap Emrah'ın emniyetten çıkarılması

Görüntü dökümü
---------------
-Arşiv görüntüler

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Kayaşehir Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldıKayaşehir Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı
Elazığ'da 43 öğrenci için hafızlık icazet töreniElazığ'da 43 öğrenci için hafızlık icazet töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

Esenyurt'ta oto sanayide halk otobüsü dehşeti! Yerle bir etti

Oto sanayide halk otobüsü dehşeti! Yerle bir etti

Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

İstanbul sise teslim! Yüzlerce gemi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.