Arap Emrah'ın yargılandığı dava... Öldürülenin kardeşleri şikayetlerini geri çekti

Selahattin Meçik şikayetini geri aldığını söyleyerek, "Bu olay yaşanmadan önce sanık Emrah ile Kemal abimin arkadaşıydı. Bu olaydan sonra Burak Irmak ile Mehmet Ali Bahadır, bize Emrah ile Kemal'in yaptırdığına inandırdı. Şikayetimden vazgeçiyorum. Kemal ile Emrah'ın abimin yakın arkadaşı olduklarını bizzat biliyorum. Emrah olay zamanında bir cenazede olduğunu söyledi. Araştırdım, doğruymuş. Haksız yere suçladım. Tayfun Sidal için de bu olayın gerçekleşmesini gerektirecek durum yoktu. Sami Turan'ı tanıyorum. Abimin onunla husumeti yoktu. Olayı kimin gerçekleştirdiğine dair fikrim yok"

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer ile Sami Turan getirildi. Tutuksuz sanıklar ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin müşteki sıfatıyla bulunan Meçik'in kardeşleri Selahattin Meçik ile Kenan Meçik'in celse arasında şikayetlerini geri çekmek için başvuruda bulunduklarını belirtti.

" BİZ ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇMEYE KARAR VERDİK "

Kenan Meçik ise, "Ben de Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin şikayetimden vazgeçiyorum. En başından beri Burak Irmak'lar Emrah ile husumetinden dolayı bizi inandırdılar. Biz, şikayetimizden vazgeçmeye karar verdik" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, Ahmet Meçik'in öldürüldüğü gün sanık Emrah Sever'in, yakınının cenazesinde olduğuna ilişkin tanıklar dinlendi. Tanıklar, Emrah Sever'in bir yakınının cenazesinde olduğunu ve gün boyunca cenaze evinde kaldıklarını beyan ettiler. Duruşma savcısı, bir önceki celse dava dosyasının mütalaa hazırlaması için kendisine tebliğ edilmiş olmasına karşın mağdurlar yönünden eksik belgeler olması ve müştekilerin şikayetinden vazgeçmesi durumu göz önünde bulundurularak mütalaayı hazırlamak için ek süre talep etti.

" BENİM SAVUNACAK BİR DURUMUM YOK "

Tutuklu sanık Emrah Sever, " Benim savunacak bir durumum yok. Boşu boşuna yatıyoruz. Yıldız diye bir kız var. Onun dinlenmesi lazım. Fatih ile Burak onun videosunu çekip, kıza şantaj yaparak evini almışlar. Bu suçlardan içeri girmemek için bizi suçluyorlar. Ahmet Meçik'in öldüğü gün cenazede olduğum açığa kavuştu" dedi.