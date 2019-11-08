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Arap Emrah'ın yargılandığı dava... Öldürülenin kardeşleri şikayetlerini geri çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da çeşitli suçlar işledikleri ve elebaşılığını "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in yaptığı ileri sürülen suç örgütünün yargılandığı davada, öldürülen Ahmet Meçik'in kardeşleri şikayetlerini geri çekti.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da çeşitli suçlar işledikleri ve elebaşılığını "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in yaptığı ileri sürülen suç örgütünün yargılandığı davada, öldürülen Ahmet Meçik'in kardeşleri şikayetlerini geri çekti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer ile Sami Turan getirildi. Tutuksuz sanıklar ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin müşteki sıfatıyla bulunan Meçik'in kardeşleri Selahattin Meçik ile Kenan Meçik'in celse arasında şikayetlerini geri çekmek için başvuruda bulunduklarını belirtti.

" HAKSIZ YERE ARAP EMRAH'I SUÇLADIM"

Selahattin Meçik şikayetini geri aldığını söyleyerek, "Bu olay yaşanmadan önce sanık Emrah ile Kemal abimin arkadaşıydı. Bu olaydan sonra Burak Irmak ile Mehmet Ali Bahadır, bize Emrah ile Kemal'in yaptırdığına inandırdı. Şikayetimden vazgeçiyorum. Kemal ile Emrah'ın abimin yakın arkadaşı olduklarını bizzat biliyorum. Emrah olay zamanında bir cenazede olduğunu söyledi. Araştırdım, doğruymuş. Haksız yere suçladım. Tayfun Sidal için de bu olayın gerçekleşmesini gerektirecek durum yoktu. Sami Turan'ı tanıyorum. Abimin onunla husumeti yoktu. Olayı kimin gerçekleştirdiğine dair fikrim yok"

" BİZ ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇMEYE KARAR VERDİK "

Kenan Meçik ise, "Ben de Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin şikayetimden vazgeçiyorum. En başından beri Burak Irmak'lar Emrah ile husumetinden dolayı bizi inandırdılar. Biz, şikayetimizden vazgeçmeye karar verdik" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, Ahmet Meçik'in öldürüldüğü gün sanık Emrah Sever'in, yakınının cenazesinde olduğuna ilişkin tanıklar dinlendi. Tanıklar, Emrah Sever'in bir yakınının cenazesinde olduğunu ve gün boyunca cenaze evinde kaldıklarını beyan ettiler. Duruşma savcısı, bir önceki celse dava dosyasının mütalaa hazırlaması için kendisine tebliğ edilmiş olmasına karşın mağdurlar yönünden eksik belgeler olması ve müştekilerin şikayetinden vazgeçmesi durumu göz önünde bulundurularak mütalaayı hazırlamak için ek süre talep etti.

" BENİM SAVUNACAK BİR DURUMUM YOK "

Tutuklu sanık Emrah Sever, " Benim savunacak bir durumum yok. Boşu boşuna yatıyoruz. Yıldız diye bir kız var. Onun dinlenmesi lazım. Fatih ile Burak onun videosunu çekip, kıza şantaj yaparak evini almışlar. Bu suçlardan içeri girmemek için bizi suçluyorlar. Ahmet Meçik'in öldüğü gün cenazede olduğum açığa kavuştu" dedi.

" BURAK IRMAK MAHKEMEDE BEYANLARINI DEĞİŞTİRMİŞTİR "

Duruşmada savunma yapan sanık Tayfun Sidal ise, "Ahmet Meçik'in öldürülmesine ilişkin aleyhimize beyanlar çelişkilidir. Önce başka beyanlar, sonra başka beyanlar verilmiştir. Burak Irmak mahkemede beyanlarını değiştirmiştir" şeklinde konuştu. Diğer tutuklu sanık Kemal Gezer duruşmada söz alarak, "Mağdurların beyanları tutarsızdır. Şahsıma iftira attılar. İftira suçundan yargılanmalarını istiyorum. " dedi.

Tutuklu sanık Sami Turan ise, "Bu kadar yalan ve iftiranın içinde hala tutukluyuz. Mahkeme ne bize ne de tanıklarımızın ifadelerine itibar ediyor" dedi. Duruşmada söz alan sanık avukatları ise, sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 5'i firari olmak üzere 20 şüpheli yer alıyor. İddianamede, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 19 şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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