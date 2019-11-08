Arap Emrah’ın yargılanmasına devam edildi

‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever’in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yargılamaya devam edildi. Davada, Ahmet Meçik’in öldürülmesine ilişkin şikayetçi olan kardeşleri, şikayetlerini geri çekti. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında yaşanan çatışma, cinayet, cinayete teşebbüs gibi olaylarda adı geçen ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever’in ve lideri olduğu iddia edilen örgütün üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer ile Sami Turan, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, davada Ahmet Meçik’in öldürülmesine ilişkin şikayetçi olarak bulunan Meçik’in kardeşleri Selahattin Meçik ile Kenan Meçik’in celse arasında şikayetlerini geri çekmek için başvuruda bulunduklarını kaydetti. ‘Haksız yere suçladım’ Şikayetini geri çekmek için başvuru yapan Selahattin Meçik duruşmada söz alarak, “Bu olay yaşanmadan önce sanık Emrah ile Kemal abimin arkadaşıydı. Bu olaydan sonra Burak Irmak ile Mehmet Ali Bahadır, bize Emrah ile Kemal’in yaptırdığına inandırdı. Şikayetimden vazgeçiyorum. Kemal ile Emrah’ın abimin yakın arkadaşı olduklarını bizzat biliyorum. Emrah olay zamanında bir cenazede olduğunu söyledi. Araştırdım, doğruymuş. Haksız yere suçladım. Tayfun Sidal için de bu olayın gerçekleşmesini gerektirecek durum yoktu. Sami Turan’ı tanıyorum. Abimin onunla husumeti yoktu. Olayı kimin gerçekleştirdiğine dair fikrim yok” dedi.

‘Bizi inandırdılar’

Şikayetinden vazgeçen bir diğer müşteki Kenan Meçik duruşmada söz alarak, “Ben de Ahmet Meçik’in öldürülmesine ilişkin şikayetimden vazgeçiyorum. En başından beri Burak Irmak’lar Emrah ile husumetinden dolayı bizi inandırdılar. Biz, şikayetimizden vazgeçmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

Duruşmada, sanık Emrah Sever’in, Ahmet Meçik’in öldürüldüğü gün, bir yakınının cenazesinde olduğuna ilişkin 4 tanık dinlendi. Tanıklar, Meçik’in öldürüldüğü gün, Emrah Sever’in bir yakınının cenazesinde olduğunu ve gün boyunca cenaze evinde kaldığını belirtti.

Yargılamaya ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, bir önceki celse dava dosyasının mütalaa hazırlaması için kendisine tebliğ edilmiş olmasına karşın mağdurlar yönünden eksik belgeler olması, 2 müştekinin şikayetinden vazgeçmesi ve 4 tanığın dinlenmesi dolayısıyla mütalaayı hazırlamak için ek süre talep etti. Savcı, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

‘Boşu boşuna yatıyoruz’

Savunulacak bir durumunun olmadığını söyleyerek söz alan tutuklu sanık Emrah Sever, “Benim savunacak bir durumum yok. Boşu boşuna yatıyoruz. Yıldız diye bir kız var. Onun dinlenmesi lazım. Fatih ile Burak onun videosunu çekip, kıza şantaj yaparak evini almışlar. Bu suçlardan içeri girmemek için bizi suçluyorlar. Ahmet Meçik’in öldüğü gün cenazede olduğum açığa kavuştu” ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan bir diğer sanık Tayfun Sidal, “Ahmet Meçik’in öldürülmesine ilişkin aleyhimize beyanlar çelişkilidir. Önce başka beyanlar, sonra başka beyanlar verilmiştir. Burak Irmak mahkemede beyanlarını değiştirmiştir” şeklinde konuştu.

‘Kimsenin emriyle hareket etmem’

Diğer tutuklu sanık Kemal Gezer duruşmada söz alarak, “Mağdurların beyanları tutarsızdır. Şahsıma iftira attılar. İftira suçundan yargılanmalarını istiyorum. Ben hiçbir örgüte üye değilim. Hiç kimsenin emriyle hareket etmem. Fatih Demir’i öldüren Ferrari çetesi diye bilinen çetenin içindeki Ercan isimli kişidir” diye belirtti. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sami Turan, “Bu kadar yalan ve iftiranın içinde hala tutukluyuz. Mahkeme ne bize ne de tanıklarımızın ifadelerine itibar ediyor” dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları ise, tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Savunmaların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyetini dolayısıyla tutuklunun halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Savcı Necip Sarı tarafından hazırlanan ve 5’i firari 20 kişinin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, ‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever’in liderliğindeki çetenin tespit edilen 5 eyleminin bulunduğu ve bunlardan 3’ü ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Genel güvenliğin tehlikeye sokulması’, ‘Silahla yaralama ve tehdit’ olarak kaydedildi.

İddianamede, Emrah Sever’in ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 17 yıl ile 32 yıl arasında cezalandırılması talep edildi. Sever dışında 19 şüpheliye yönelik bilgilerin de yer aldığı iddianamede, şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

