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Arap kadınlardan "çikolata satışıyla" Yemen'e yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 02:21 | Son Güncelleme

Arap kadınlardan "çikolata satışıyla" Yemen'e yardım kampanyası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Arap kadın diplomatlar, dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığını Yemen'e destek olmak için yardım kampanyası düzenledi.

BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Arap coğrafyasından ülkelerle Türkiye, İsviçre, Belçika ve Hollanda'nın da destek verdiği yardım kampanyası etkinliğinde, ülkelere özgü çikolata ve tatlılar satıldı.

Satıştan elde edilen gelir dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığını Yemen'e destek için kullanılacak.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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BM çikolata yardım kampanyası Yemen

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