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"Arap Kalkanı 1" ortak askeri tatbikatı Mısır'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 01:01 | Son Güncelleme

"Arap Kalkanı 1" ortak askeri tatbikatı Mısır'da başladı

KAHİRE (AA) - Arap ülkelerinin ortak tatbikatı "Arap Kalkanı 1" Mısır'da başladı.

Arap ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini kuvvetlendirmek ve savaş kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat Mısır'ın ev sahipliğinde başladı.

Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ün katılacağı tatbikatta Fas ve Lübnan, gözlemci olarak yer alıyor.

Mısır'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü'nde yapılacak tatbikatın 16 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, tatbikata katılan Suudi Arabistan birliklerinin komutanı Abdullah bin Hüseyin es-Sebii, tatbikatın askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Sebii, tatbikatın terörle mücadele, sınırdaki köyleri temizleme ve güvenliğini sağlama, patlayıcılarla mücadele, kıyı güvenliği, kara, deniz ve hava muharebesiyle ilgili bir dizi faaliyeti içerdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
"Arap Kalkanı 1" mısır

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