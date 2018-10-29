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"Arap Kalkanı 1" ortak askeri tatbikatı yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 20:27 | Son Güncelleme

"Arap Kalkanı 1" ortak askeri tatbikatı yarın başlıyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, "Arap Kalkanı 1" adı altında Mısır'da gerçekleştirilecek askeri tatbikatın yarın başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, 30 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatta, Suudi Arabistan kara, hava ve deniz kuvvetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır silahlı kuvvetleri yer alacak.

Tatbikata katılacak Suudi güçlerin komutanı Tuğgeneral Abdullah bin Huseyin es-Subeyi, yarın başlayacak program için hazırlık devresinin tamamlandığını belirtti.

Subeyi, tatbikatın, Savunma Bakanlığının silahlı kuvvetleri eğitme amaçlı yıllık planlaması kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan ve Mısır, Mercan Deniz Tatbikatı, Faysal Hava Tatbikatı gibi daha önce de birçok kez ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Suudi Arabistan

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