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Arap Koalisyonu, Husilere ait İHA’yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından fırlatılan İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin Husilerin fırlattığı İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.Maliki, Husilerin sivilleri ve sivil bölgelerini hedef alarak İHA ve füzelerle saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.Açıklamada Maliki, "Husilerin saldırılarının durdurulması için hedeflerini vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Husiler, Eylül 2014 yılından bu yana Yemen’in başkenti Sana ile bazı bölgeleri elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından fırlatılan İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin Husilerin fırlattığı İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.
Maliki, Husilerin sivilleri ve sivil bölgelerini hedef alarak İHA ve füzelerle saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Açıklamada Maliki, "Husilerin saldırılarının durdurulması için hedeflerini vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Husiler, Eylül 2014 yılından bu yana Yemen’in başkenti Sana ile bazı bölgeleri elinde bulunduruyor.

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