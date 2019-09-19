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Arap Koalisyonu: "Husilerin bomba yüklü teknesini imha ettik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 20:37 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen’in batısındaki Hudeyde kentinden Husilere ait olan bomba yüklü bir teknenin imha edildiğini açıkladı.Arap Koalisyonu sözcüsü Albay Turki el-Maliki’den yapılan açıklamada, Yemen’in batısındaki Hudeyde kentinden Husilere ait bomba yüklü bir teknenin imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen’in batısındaki Hudeyde kentinden Husilere ait olan bomba yüklü bir teknenin imha edildiğini açıkladı.
Arap Koalisyonu sözcüsü Albay Turki el-Maliki’den yapılan açıklamada, Yemen’in batısındaki Hudeyde kentinden Husilere ait bomba yüklü bir teknenin imha edildiği belirtildi. Bomba yüklü teknesinin bölgesel ve uluslararası güvenlik, deniz taşımacılığıyla dünya ticaretini tehdit ettiğini vurgulayan Maliki, koalisyon kuvvetlerinin bu terörist eylemlere karşı katı ve caydırıcı önlemler almaya devam edeceğini belirtti.
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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