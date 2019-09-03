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Arap Koalisyonu, Husilerin İHA’sını düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonunun sözcüsü Albay Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin Husiler tarafından Amran şehrinden Suudi Arabistan’a gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonunun sözcüsü Albay Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin Husiler tarafından Amran şehrinden Suudi Arabistan’a gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Maliki, “Koalisyon güçleri, sivilleri ve sivil yerleşimlerini korumak için Husilerin attıkları İHA ve füzeleri imha etmeye devam edecek. Husiler başarısızlığından dolayı bu tür saldırılar düzenliyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Husilerin sözcüsü Yahya Saria Suudi Arabistan’ın Necran kentinde bulunan havalimanını balistik füzelerle vurduğunu açıkladı. Saria, "Bedr 1 adlı balistik füzelerimiz Necran kentindeki havalimanındaki uçuşları durdurdu. Bu saldırılar, koalisyonun devam eden Yemen’e saldırılarına yanıt" diye anlattı.
Koalisyonun, geçtiğimiz Pazar günü akşamında, Yemen’in Zamar kentindeki hapishaneye düzenlediği hava saldırısında en az 100 mahkum hayatını kaybetmişti.
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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