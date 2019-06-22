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Arap Koalisyonu Yemen Hava sahasında iki Husi İHA’sını düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 17:07 | Son Güncelleme

Yemen’deki Husilere karşı Yemen meşru hükumetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonuna ait jet uçaklarının Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürdüğü bildirildi.Arap Koalisyonuna ait jet uçakları bu gün Yemen hava sahası üzerinde Sana’da etkin olan İran’ın desteklediği Husilere ait 2 İHA düşürdü.Arap Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki: “Arap Koalisyonunun uluslararası hukuk gereğince caydırıcı tedbirler alma hakkını teyit ediyoruz” dedi.

Yemen’deki Husilere karşı Yemen meşru hükumetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonuna ait jet uçaklarının Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürdüğü bildirildi.
Arap Koalisyonuna ait jet uçakları bu gün Yemen hava sahası üzerinde Sana’da etkin olan İran’ın desteklediği Husilere ait 2 İHA düşürdü.
Arap Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki: “Arap Koalisyonunun uluslararası hukuk gereğince caydırıcı tedbirler alma hakkını teyit ediyoruz” dedi.

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