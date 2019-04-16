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Arap liderlerden Netanyahu'ya seçim tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 23:23 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "Seçimlerdeki başarımdan dolayı birçok Arap ve İslam ülkesi lideri beni kutladı"

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok Arap ülkesi liderinin genel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, partisi Likud tarafından Kudüs'te düzenlenen kutlama töreninde yaptığı açıklamada, "Seçimlerdeki başarımdan dolayı birçok Arap ve İslam ülkesi lideri beni kutladı." dedi.

Kendisini tebrik eden Arap liderlerin isimlerini vermekten kaçınan Netanyahu, "Bir-iki Arap devleti liderinden söz etmiyorum, bilakis çok sayıda Arap devleti liderinden bahsediyorum." diye konuştu.

Netanyahu, İsrail'i küresel bir güce dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Gelecekte bir barış için harika bir fırsatımız var, İsrail'i dünya gücüne dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

- Netanyahu koalisyon hükümetini kurmaya yakın

Kesin olmayan sonuçlara göre İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud 36, rakibi Mavi-Beyaz İttifakı 35 milletvekili çıkarmıştı.

Meclise giren 4 sağ partinin desteğini alan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

- Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme süreci devam ediyor

Başta Körfez olmak üzere Arap ülkelerinin, özellikle son yıllarda resmi yollarla ve aleni bir şekilde, tarihinin en sağcı hükümetinin iktidarda olduğu İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştığı görülüyor.

Bölge halklarının "Filistin ve diğer Arap topraklarının işgalcisi" olarak gördüğü İsrail'le, Arap ülkelerinin normalleşme sürecinin, özellikle son üç yılda davetler, ziyaretler, toplantılar, bildiriler ve etkinlikler aracılığıyla hızlanması dikkati çekiyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce yaptığı bir açıklamada, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

Netanyahu, "Halihazırda olan şudur, biz Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi diplomasi yürütmeden gelişiyor." ifadesini kullanmıştı.

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