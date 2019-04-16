Arap liderlerden Netanyahu'ya seçim tebriği

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok Arap ülkesi liderinin genel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, partisi Likud tarafından Kudüs'te düzenlenen kutlama töreninde yaptığı açıklamada, "Seçimlerdeki başarımdan dolayı birçok Arap ve İslam ülkesi lideri beni kutladı." dedi.

Kendisini tebrik eden Arap liderlerin isimlerini vermekten kaçınan Netanyahu, "Bir-iki Arap devleti liderinden söz etmiyorum, bilakis çok sayıda Arap devleti liderinden bahsediyorum." diye konuştu.

Netanyahu, İsrail'i küresel bir güce dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Gelecekte bir barış için harika bir fırsatımız var, İsrail'i dünya gücüne dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

- Netanyahu koalisyon hükümetini kurmaya yakın

Kesin olmayan sonuçlara göre İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud 36, rakibi Mavi-Beyaz İttifakı 35 milletvekili çıkarmıştı.

Meclise giren 4 sağ partinin desteğini alan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.