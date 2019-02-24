Arap liderlerinin yarısının katılmadığı AB-Arap Birliği Zirvesi başladı

İSTANBUL (AA) - Mısır’ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh’te “İstikrarda Yatırım” başlıklı Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi başladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başta olmak üzere cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı seviyesinde 18 AB ülkesi yetkilisi zirveye katılmak üzere Şarm el-Şeyh’e geldi.

İki gün sürecek zirvede güvenlik ve iklim değişikliği gibi ortak stratejik konularda iş birliğinin artırılmasının yanı sıra yatırım ve ekonomik kalkınmanın ele alınması hedefleniyor. Zirvede ayrıca Filistin sorunu, Libya’daki gelişmeler ve Suriye ile Yemen'deki savaşların masaya yatırılması bekleniyor.

- Merkel, Şarm el-Şeyh'e gelmedi

28 AB ülkesinin temsilcisinin katılacağının duyurulduğu zirveye, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılacağı açıklanmıştı ancak Merkel henüz Mısır’a gelmedi.

Merkel'in zirvenin ilk gününe neden katılmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Fransa'dan da herhangi bir yetkili Şarm eş-Şeyh'e gelmedi.