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Arap medyasında Cemal Kaşıkçı yorumları: 'Konsolos tüm dünyayı kandırmaya çalışıyor'

08.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya dair gelişmeler Arap medyasında da geniş yer buldu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu Pazar günkü yayınında Kaşıkçı'nın durumuna sıklıkla yer verirken, internet sitesinde de haberi manşetine taşıdı.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Al Jazeera "İşkence ettiler ve parçalara ayırdılar… Türk polisi Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü düşünüyor" başlığını kullandı.

Al Jazeera internet sitesinde yayımladığı bir diğer haberinde 2015 ve 2016 yıllarında kaybolan üç Suudi prensin hikayesini hatırlattı ve onların Suudi polisi tarafından kaçırıldığını yazdı.

Suudi haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın suçlamaları reddeden açıklamalarına yer verdi.

Çoğu Suudi medyası da herhangi bir yorum eklemeden ajansın haberini olduğu gibi kullandı.

Genellikle SPA haberlerini genişleterek işlemeyi tercih eden Al Arabiya ve Al Riyad gibi haber siteleri de SPA'nın açıklamasından başka bir içeriğe yer vermedi. Al Arabiya ayrıca Reuters'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında çektiği video ve fotoğraflar ile konsolosun yaptığı "Kaşıkçı burada değil" açıklamasını da yayımladı.

Haberlerini daha detaylı işleyen Londra merkezli Al-Sharq al-Awsat da SPA'nın açıklamasındaki ifadeleri yeniden yazmakla yetindi.

Suudi internet sitelerinde bu açıklamanın haberi hızla alt sıralara itilerek Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın 5 Ekim'deki Bloomberg söyleşisi gibi haberler manşete çekildi.

Al-Sharq: Konsolos tüm dünyayı kandırmaya çalışıyor

Katar'da hükümet yanlısı bir diğer haber sitesi olan Al-Sharq ise Mısırlı bir hukukçu olan El Seyit Abül Keyr'in görüşlerine yer verdi.

İslamcı görüşleriyle bilinen Keyr, "Kaşıkçı'nın kaçırılması uluslararası hukuka göre terörizm suçudur" dedi.

Site "Suudi Konsolosluğu'nun senaryosu inandırıcı değil. Korkunç konsolos dünyayı kandırmaya çalışıyor. Güvenlik kameralarının 'çalışmadığını' söylemesi çok şey anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Al-Sharq, İstanbul Başkonsolosu Muhammed al Otaibi'nin "suç mahallinden kaçmaya çalışan bir bir suçlu" gibi gözüktüğünü yazdı.

Arap dünyasının geri kalanında da çoğu medya kuruluşu gelişmeleri yorum katmadan, yalnızca ellerindeki kısıtlı bilgiyi paylaşarak verdi.

Kuveyt ve Bahreyn medyası bu gelişmeyi tamamen görmezden gelirken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki medya kuruluşları ise çoğunlukla Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmediğine yönelik açıklamasını öne çıkardı.

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