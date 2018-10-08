Arap medyasında Cemal Kaşıkçı yorumları: 'Konsolos tüm dünyayı kandırmaya çalışıyor'

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu Pazar günkü yayınında Kaşıkçı'nın durumuna sıklıkla yer verirken, internet sitesinde de haberi manşetine taşıdı.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Al Jazeera "İşkence ettiler ve parçalara ayırdılar… Türk polisi Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü düşünüyor" başlığını kullandı.

Al Jazeera internet sitesinde yayımladığı bir diğer haberinde 2015 ve 2016 yıllarında kaybolan üç Suudi prensin hikayesini hatırlattı ve onların Suudi polisi tarafından kaçırıldığını yazdı.

Suudi haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın suçlamaları reddeden açıklamalarına yer verdi.

Çoğu Suudi medyası da herhangi bir yorum eklemeden ajansın haberini olduğu gibi kullandı.

Genellikle SPA haberlerini genişleterek işlemeyi tercih eden Al Arabiya ve Al Riyad gibi haber siteleri de SPA'nın açıklamasından başka bir içeriğe yer vermedi. Al Arabiya ayrıca Reuters'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında çektiği video ve fotoğraflar ile konsolosun yaptığı "Kaşıkçı burada değil" açıklamasını da yayımladı.