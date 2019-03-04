Arap ülkelerinin karşılaştığı zorlukların tartışılması ve Filistin meselesinin her düzeyde desteklenmesi konusundaki çalışmaların birleştirilmesinin öneminin altı çizilen sonuç bildirisinde, parlamenterler, "Filistin meselesinin merkeziyeti, Filistinli kardeşlerin tarihi mücadelelerindeki kararlılık ve haklarını savunmalarının desteklenmesi, Arap-İsrail çatışmasının sonlandırılması, İsrail'in Arap topraklarındaki işgalinin sona ermesiyle sağlanacak bölgedeki güvenlik ve istikrarın yeniden gerçekleştirilmesi" noktalarını vurguladı.

"Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adıyla, 16 Arap ülkesinden meclis başkanları ile diğer ülkelerin meclis temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen konferansın ardından yayımlanan 13 maddelik sonuç bildirisinde Arap Parlamentolar Birliği'nin Filistin meselesine yaklaşımı şekillendi.

Parlamenterler bildiride, İsrail'in Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik saldırılarının devam etmesini, Arap ve Müslümanları provoke etme olarak değerlendirerek, daha da karmaşık bir aşama konusunda uyardı.

- Arap Barış Girişimi referans noktası

Ürdün'ün Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal bölgelerin korunması ve Kral 2. Abdullah'ın Kudüslülerin direnişini desteklemesi konusundaki çabalarının altı çizildiği bildiride, "Filistin meselesindeki herhangi bir anlaşmada referans çerçevesi olarak Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınacak. Bu, Filistin halkının hakları için adil bir çözüm sağlanması konusunda uluslararası iradenin yokluğuyla mücadelenin tek yolu." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Filistinlilerin topraklarına el koyarak yerleşim projelerini genişlettiği tek taraflı uygulamaları ve Yahudi devleti ilkesini empoze etme girişimlerine işaret edilerek bunun oldubitti politikasını uygulamak için tasarlanmış bir plan olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu ağır ihlallerini durdurmak için Arap ülkelerinin çabasının gerektiği ifade edilen bildiride, Müslümanlar ve Hristiyanların Kudüs'teki haklarının ebedi, tarihi ve kalıcı olduğu, bu haklara zarar verilmesinin kabul edilemeyeceği aktarıldı.