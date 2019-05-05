HABER

Arap Parlamentosu'ndan BM'ye "İsrail'i durdurun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

Arap Parlamentosu'ndan BM'ye "İsrail'i durdurun" çağrısı

KAHİRE (AA) - Arap Parlamentosu, uluslararası topluma İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları durdurması için çağrıda bulundu.

Arap Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi, İsrail ordusunun Gazze'de yaşayan Filistin halkına karşı başlattığı saldırıları durdurması için harekete geçmeye çağırıldı.

Parlamento'nun açıklamasında ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi'nden, Filistinli sivillerin korunması ve saldırıların durdurulması için açık bir tutum sergilemesi talep edildi.

Arap Parlamentosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, Batı Şeria ve Kudüs'te yerleşimleri genişletmesini ve Filistin halkına karşı giriştiği etnik temizliği şiddetle kınadığını da duyurdu.

İsrail ordusunun dün sabah Gazze'deki sivil hedeflere yönelik başlattığı hava saldırılarında toplamda 12 kişi şehit olurken 105 sivilin de yaralandığı bildirildi.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Küçükçekmece'de intihara kalkışan kadını tren önünden son anda kurtardıKüçükçekmece'de intihara kalkışan kadını tren önünden son anda kurtardı
Ramazan öncesinde İdlib’ten göçler yaşanıyorRamazan öncesinde İdlib’ten göçler yaşanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arap Durdurun İsrail'i parlamento

En Çok Okunan Haberler

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

İmamoğlu'ndan 'İstanbul seçimleriyle' ilgili yeni açıklama!

İmamoğlu'ndan 'İstanbul seçimleriyle' ilgili yeni açıklama!

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.