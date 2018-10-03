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Arap Parlamentosundan "Libya'nın İngiltere'deki mal varlıkları korunsun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:36 | Son Güncelleme

Arap Parlamentosundan "Libya'nın İngiltere'deki mal varlıkları korunsun" çağrısı

KAHİRE (AA) - Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "Libya'nın İngiltere'de dondurulmuş mal varlıklarının korunması" çağrısında bulundu.

Libya krizi başta olmak üzere bölgedeki konuların ele alındığı Arap Parlamentosundaki son oturumun ardından yayımlanan bildiride, BM ve BMGK ile BMGK'nın yaptırım komitesinden "İngiltere'de dondurulmuş olanlar dahil Libya'nın yurt dışındaki mal varlıklarının korunması yönündeki taahhüde uyulması" talep edildi.

Bildiride ayrıca "Libya'nın yurt dışındaki mal varlıkları halkının iradesi dışında kullanılmak için değil, 'korunma' amacıyla donduruldu. Mal varlıklarının dondurulmasının ödenecek herhangi bir tazminat ile ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu mal varlıklarına dokunmak Libya'nın egemenliğine ve BM kararlarına saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki milletvekilleri, "1980'lerde İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunu (IRA) desteklemekle" suçlanan Libya'nın bu saldırılarda mağdur olan ailelere tazminat ödemesini öngören yasa tasarısının ele alınması talebinde bulunmuştu.

Arap Parlamentosu ise geçen temmuz ayında söz konusu yasa tasarısının "yasal dayanaktan yoksun olduğunu" belirterek, bunun BM üyesi bir devletin egemenliğinin açıkça ihlali olduğunu ifade etmişti.

Libya 2011'den bu yana silah ihracatının yasaklanması ve yurt dışındaki hesapları ile mal varlıklarının dondurulması dahil BMGK tarafından bir dizi uluslararası yaptırımlara tabi tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Parlamentosu BM BMGK Libya

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