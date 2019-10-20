Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi

İSTANBUL (AA) - Arap Evi Derneği, Suriye Devrimi Koordinasyonu, Suriye Devrim Güçleri Birliği, Arap Topluluğu, Filistin Topluluğu ve Arap Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek mitinginde bir araya geldi. Fatih Saraçhane Parkı'ndaki mitingde konuşan Arap Evi Derneği Başkanı Mugtez Şakleb, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını sert bir dille eleştirerek, "Yazıklar olsun Arap Birliği liderlerine. Türk askeri bizi bir diktatörden kurtaramaya gelince mi akılları başlarına geldi?" dedi. Münbiç halkının TSK'yi oradaki zulmü bitirmek için beklediğini belirten Şakleb, "Sayın Cumhurbaşkanım Erdoğan Münbiç sizi çağırıyor. Münbiç Türk Silahlı Kuvvetlerini bekliyor oradaki mazlumları, mahsunları kurtarmak için. Tel Abyad ve Resulayn halkı bir an önce terörün bitmesini ve evlerine dönmeyi bekliyor." diye konuştu. Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvef el Takruri ise Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak ve Türkiye ile beraber olduklarını göstermek amacıyla bu mitingi düzenlediklerini söyledi.

Arap Birliği'ne seslenen Takruri, "Arap Birliği şimdiye kadar neredeydiniz? Suriye'de yaşanan zulümleri görmediniz mi? Bugün Türk kardeşlerimiz bizi zulümden kurtarmak için geldiğinde mi uyandınız uykunuzdan? Ey Arap Birliği yazıklar olsun liderlerinize." dedi. Barış Pınarı Harekatı'nın hem Türk halkı için hem de Suriye halkı için doğal bir hak olduğunu vurgulayan Takruri şöyle konuştu: "Türkiye kendi sınırlarını terörden korumak, Suriye halkını ise zulümden kurtarmak için bu harekata başlamıştır ve devam edecektir Allah'ın izniyle. Türk askeri orada kan dökme hevesinde değil. Sadece oradaki terörü yok etmek, bertaraf etmek için oraya girmiştir. Ey Türk milleti, ey Türk askeri, Türk devleti. Zannetmeyin Araplar sizin karşınızda. Arap halkı oradaki zulümden, PKK'dan YPG'den kurtulmak için yaptığınız operasyona destek veriyor ve yanınızda. Teşekkürler Türkiye, sağ olsun Türkiye." - "PKK değil mafya" Suriye Ulusal Demokrat Temsilcisi Mekad Al Sawadi de tüm Arap ülkelerinin zulüm altında yaşadığını, dolayısıyla bu miting alanının Irak, Lübnan, Suriye ve diğer tüm Arap halkları tarafından dolup taşmasını beklediklerini söyledi.