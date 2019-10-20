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Arap STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 20:40 | Son Güncelleme

Arap Evi Derneği Başkanı Mugtez Şakleb: - "Yazıklar olsun Arap Birliği liderlerine. Türk askeri bizi bir diktatörden kurtaramaya gelince mi akılları başlarına geldi?" - Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvef el Takruri: - "Arap Birliği şimdiye kadar neredeydiniz, Suriye'de yaşanan zulümleri görmediniz mi? Bugün Türk kardeşlerimiz bizi zulümden kurtarmak için geldiğinde mi uyandınız uykunuzdan? Ey Arap Birliği yazıklar olsun liderlerinize"

İSTANBUL (AA) - Arap Evi Derneği, Suriye Devrimi Koordinasyonu, Suriye Devrim Güçleri Birliği, Arap Topluluğu, Filistin Topluluğu ve Arap Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek mitinginde bir araya geldi.

Fatih Saraçhane Parkı'ndaki mitingde konuşan Arap Evi Derneği Başkanı Mugtez Şakleb, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını sert bir dille eleştirerek, "Yazıklar olsun Arap Birliği liderlerine. Türk askeri bizi bir diktatörden kurtaramaya gelince mi akılları başlarına geldi?" dedi.

Münbiç halkının TSK'yi oradaki zulmü bitirmek için beklediğini belirten Şakleb, "Sayın Cumhurbaşkanım Erdoğan Münbiç sizi çağırıyor. Münbiç Türk Silahlı Kuvvetlerini bekliyor oradaki mazlumları, mahsunları kurtarmak için. Tel Abyad ve Resulayn halkı bir an önce terörün bitmesini ve evlerine dönmeyi bekliyor." diye konuştu.

Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvef el Takruri ise Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak ve Türkiye ile beraber olduklarını göstermek amacıyla bu mitingi düzenlediklerini söyledi.

Arap Birliği'ne seslenen Takruri, "Arap Birliği şimdiye kadar neredeydiniz? Suriye'de yaşanan zulümleri görmediniz mi? Bugün Türk kardeşlerimiz bizi zulümden kurtarmak için geldiğinde mi uyandınız uykunuzdan? Ey Arap Birliği yazıklar olsun liderlerinize." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın hem Türk halkı için hem de Suriye halkı için doğal bir hak olduğunu vurgulayan Takruri şöyle konuştu:

"Türkiye kendi sınırlarını terörden korumak, Suriye halkını ise zulümden kurtarmak için bu harekata başlamıştır ve devam edecektir Allah'ın izniyle. Türk askeri orada kan dökme hevesinde değil. Sadece oradaki terörü yok etmek, bertaraf etmek için oraya girmiştir. Ey Türk milleti, ey Türk askeri, Türk devleti. Zannetmeyin Araplar sizin karşınızda. Arap halkı oradaki zulümden, PKK'dan YPG'den kurtulmak için yaptığınız operasyona destek veriyor ve yanınızda. Teşekkürler Türkiye, sağ olsun Türkiye."

- "PKK değil mafya"

Suriye Ulusal Demokrat Temsilcisi Mekad Al Sawadi de tüm Arap ülkelerinin zulüm altında yaşadığını, dolayısıyla bu miting alanının Irak, Lübnan, Suriye ve diğer tüm Arap halkları tarafından dolup taşmasını beklediklerini söyledi.

Al Sawadi, Türklerin ve Arapların eskiden olduğu gibi yine birlik ve beraberlik için de olması gerektiğine vurgu yaptı.

Suriyeli Kürtler adına bir konuşma yapan Muhammed Mustafa ise, PKK, PYD'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil etmediğini sadece halka zulmeden ve kan döken bir terör örgütü olduğunu belirtti.

PKK ve PYD'nin mafya olduğunu kaydeden Mustafa, "Bunlar PKK değil mafya bunlar. Suriye Kürdü, Türkmeni, Arabi birdir ve tek yumruktur. Hepimiz bir zulüm altındayız. Bir Suriye Kürdü olarak bizi zulümden, baskıdan ve kan emicilerden kurtardığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Türk Silahlı Kuvvetleri." şeklinde konuştu.

Suriyeli Türkmenler adına konuşan Salih Fadil Salih de, Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı aldığı karara tepki vermek amacıyla bu mitingi düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olması için dua edildi.

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Barış Pınarı Harekatı Arap Evi Derneği Filistin Topluluğu Suriye Devrim Güçleri Birliği Suriye Devrimi Koordinasyonu

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