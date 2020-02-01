HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arap Topluluğu Birliğinden "Teşekkürler Türkiye 2020" Festivali

Arap Topluluğu Birliğinden "Teşekkürler Türkiye 2020" Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 20:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay: - "Türkiye, hiç ayrım yapmadan savaştan kaçıp gelen herkese kapısını açtı" - Arap Topluluğu Birliği Başkanı Mustafa Tarhuni: - "Türkiye, Suriye'de, Libya'da, Körfez'de, Burma'da, Afrika'da, etrafındaki komşu ülkelerde ve uluslararası tüm platformlarda zalimlere karşı mazlumların yanında durmuş onları savunmuştur" - Teşekkürler Türkiye Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Nebil Said Ganim: - "Büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam'ı ve Müslümanları savunarak sağlam bir duruş sergilediğini kim inkar edebilir ki? O, lafla değil, icraatlarıyla konuşuyor"

İSTANBUL (AA) - Arap Topluluğu Birliği tarafından düzenlenen "Teşekkürler Türkiye 2020" Festivali, Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Türkiye'yi anlatan video izletildi. Türk ve Arap öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu programda, Türkiye-Filistin ilişkilerini temsilen anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, etkinlikte, Türkiye'nin mazlum halklara ayrım gözetmeksizin yardım ettiğini söyledi.

Aktay, "Orta Doğu'da birçok mazlum olmasına rağmen başka ülkeler kol kanat germedi, yardımda bulunmadı. Türkiye, ihtiyacı olanların elinden tutup yardım etti. Türkiye, hiç ayrım yapmadan, savaştan kaçıp gelen herkese kapısını açtı." dedi.

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Mustafa Tarhuni ise düzenlenen etkinliğin, Türkiye'de ikamet eden Arap topluluğunun Türk halkına ve hükümetine basit bir jesti olduğunu ifade ederek, "Burada, 'Teşekkürler Türkiye' demek istiyoruz ki bu kelime, Türkiye'nin bize karşı göstermiş olduğu cömertlik karşısında basit kalır. Ancak biz burada sevgi, saygı, vefa ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye herkesi kucaklamıştır"

Tarhuni, mazlumların ve yardım isteyenlerin adresinin Türkiye olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, cömertlikte hızla akan bir nehir gibi olmuştur ve herkesi kucaklamıştır. Türkiye, Suriye'de, Libya'da, Körfez'de, Burma'da, Afrika'da ve etrafındaki komşu ülkelerde ve uluslararası tüm platformlarda zalimlere karşı mazlumların yanında durmuş oları savunmuştur.

Bugün şunu demek istiyoruz ki, siz tek başınıza değilsiniz. Müslüman ve Arap dünyasından sizinle beraber bu yolda yürüyen ve sizi destekleyen milyonlarca insan var. Cömertliğinizin ve fedakarlıklarınızın karşılığını ödediğinizin farkındayız ki siz sözünüzün erisiniz, tarihiniz de buna şahittir. Türkiye, medya alanında bir fener olmuş, kültürel anlamda herkesle kucaklaşmış ve Müslümanlar için güvenilir bir yer olmuştur. Burada hep birlikte kaynaşıp İslam düşmanlarına ve Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenlere karşı duracağız."

- "Türkiye'ye büyük bir şükran borcumuz var"

Teşekkürler Türkiye Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Nebil Said Ganim de festivalin Türk hükümetine, halkına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik, gösterdikleri cömertliğe karşı bir sevgi ve şükran niteliğinde düzenlendiğini söyledi.

Ganim, "Biz ve kardeşlerimiz, Türkiye'yi selamlamak ve 'Teşekkürler Türkiye' demek için farklı Arap ve Müslüman ülkelerinden geldik. Bizim aziz ve sevdiğimiz değerli Türkiye'ye büyük bir şükran borcumuz var. Nitekim tarih boyunca bu ülke, İslam'a ucu bucağı görünmeyecek kadar çok büyük hizmetler sunmuştur. Allah'ın yardımıyla İslam'ı savunan Türkler sayesinde, İslam'ı yok etme komploları da başarısız olmuştur. Nitekim Türkiye, İslam'ı savunma görevini en iyi bir şekilde yerine getirmiştir. Mazideki ve şu andaki Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ganim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam'ı ve Müslümanları, savunarak sağlam bir duruş sergilediğini kim inkar edebilir ki? Erdoğan, lafla değil, icraatlarıyla konuşuyor. Zalim güçler karşısında ve bir milyar yedi yüz milyon Müslüman adına, 'hayır' diyerek dimdik durmuş, büyük fedakarlıklar göstermiştir."

Programda, Türk ve Arap toplumu arasındaki ilişkilerin gelişimine katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, eski AK Parti Milletvekili Resul Tosun, yazar Mustafa Özcan, Orta Doğu uzmanı Ömer Faruk Korkmaz, Merosa Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Katipoğlu, Prof. Dr. Samir Salha ve İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Köroğlu'na plaket ve Libya'da sembol isme dönüşen "Çöl Aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın portresi hediye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
Elazığ'da bir deprem daha!Elazığ'da bir deprem daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Topluluğu Birliği Teşekkürler Türkiye 2020 Festivali

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pekin Büyükelçisi Emin Önen’den koronavirüs açıklaması!

Çok önemli koronavirüs açıklaması!

Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!

Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Suudi arkadaşıyla ilişkisi Rum tarafını karıştırdı!

Suudi arkadaşıyla ilişkisi Rum tarafını karıştırdı!

AFAD paylaştı! İşte Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

AFAD paylaştı! İşte 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

Son dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Otomobilin devrilme anı kamerada!

Otomobilin devrilme anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.