Arap Topluluğu Birliğinden "Teşekkürler Türkiye 2020" Festivali

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Mustafa Tarhuni ise düzenlenen etkinliğin, Türkiye'de ikamet eden Arap topluluğunun Türk halkına ve hükümetine basit bir jesti olduğunu ifade ederek, "Burada, 'Teşekkürler Türkiye' demek istiyoruz ki bu kelime, Türkiye'nin bize karşı göstermiş olduğu cömertlik karşısında basit kalır. Ancak biz burada sevgi, saygı, vefa ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Aktay, "Orta Doğu'da birçok mazlum olmasına rağmen başka ülkeler kol kanat germedi, yardımda bulunmadı. Türkiye, ihtiyacı olanların elinden tutup yardım etti. Türkiye, hiç ayrım yapmadan, savaştan kaçıp gelen herkese kapısını açtı." dedi.

- "Türkiye herkesi kucaklamıştır"

Tarhuni, mazlumların ve yardım isteyenlerin adresinin Türkiye olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, cömertlikte hızla akan bir nehir gibi olmuştur ve herkesi kucaklamıştır. Türkiye, Suriye'de, Libya'da, Körfez'de, Burma'da, Afrika'da ve etrafındaki komşu ülkelerde ve uluslararası tüm platformlarda zalimlere karşı mazlumların yanında durmuş oları savunmuştur.

Bugün şunu demek istiyoruz ki, siz tek başınıza değilsiniz. Müslüman ve Arap dünyasından sizinle beraber bu yolda yürüyen ve sizi destekleyen milyonlarca insan var. Cömertliğinizin ve fedakarlıklarınızın karşılığını ödediğinizin farkındayız ki siz sözünüzün erisiniz, tarihiniz de buna şahittir. Türkiye, medya alanında bir fener olmuş, kültürel anlamda herkesle kucaklaşmış ve Müslümanlar için güvenilir bir yer olmuştur. Burada hep birlikte kaynaşıp İslam düşmanlarına ve Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenlere karşı duracağız."

- "Türkiye'ye büyük bir şükran borcumuz var"

Teşekkürler Türkiye Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Nebil Said Ganim de festivalin Türk hükümetine, halkına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik, gösterdikleri cömertliğe karşı bir sevgi ve şükran niteliğinde düzenlendiğini söyledi.