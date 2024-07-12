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Arap turistler Trabzon'da neye uğradığını şaşırdı: Kendilerini bir anda gölde buldular

12.07.2024 14:50
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Tatil için Trabzon'daki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Arap turistler hayatlarını şokunu yaşadı. Elektrikli golf aracıyla gezintiye çıkan turistler hiç beklemedikleri bir anda kendilerini gölün içinde buldu. Olay yerindeki hareketlilik kameraya yansıdı.

Arap turistler Trabzon'da neye uğradığını şaşırdı: Kendilerini bir anda gölde buldular

Trabzon özellikle Arap turistlerin gözde tatil adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Çaykara'ya gelen 4 Arap turist de turizm merkezi Uzungöl'de elektrikli golf aracıyla gezintiye çıkmıştı. Araç suya düşünce yardımlarına çevredekiler koştu.

KAHVALTI SONRASI ELEKTRİKLİ GOLF ARACIYLA GEZİNTİ

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Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Körfez ülkelerinden tatil için gelen 4 turist, kahvaltı sonrası göl kıyısında gezintiye çıkmak için elektrikli golf aracı kiraladı.

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KONTROLDEN ÇIKTI

A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göl kıyısına devrildi. Çevredekilerce sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

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İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, tedbir amaçlı ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Uzungöl Trabzon elektrikli araç turist arap
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