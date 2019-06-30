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Arap turistlerin rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen Arap turistler, Düzce'deki Melen Çayı'nda rafting yaptı - İşletmeci Hüseyin Tunçel: - "Özellikle Arap turistler Düzce ve Melen Çayı'nı ziyaret ediyor. Bugün yağış olmasını bir kenara bırakıp, buraya rafting yapmaya geldiler"

Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen Arap turistler, Düzce'deki Melen Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü kıyısındaki Melen Çayı'nı ziyaret eden Arap turistler, rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.

Katar, Suudi Arabistan ve Irak'tan gelen turistler, özel kıyafetlerini giyerek çaydaki 13 kilometrelik parkurda rafting yapıp, eğlenceli vakit geçirdi.

Melen Çayı'nda işletmecilik yapan Hüseyin Tunçel, AA muhabirine, yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi.

Arap turistlerin Melen Çayı'nı çok sevdiğini anlatan Tunçel, şöyle konuştu:

"Özellikle Arap turistler Düzce ve Melen Çayı'nı ziyaret ediyor. Bugün yağış olmasını bir kenara bırakıp, buraya rafting yapmaya geldiler. Devamı da var, bir ekip daha tura çıkacak. Haftanın her günü gelip burada rafting yapıyorlar. Bu da rafting işletmecilerini mutlu ediyor."

Önemli oranda turist ağırladıklarını kaydeden Tunçel, bu sezon 40 bin Arap ziyaretçiye rafting yaptırmayı hedeflediğini belirtti.

Iraklı Halis Eldagıstani ise adrenalin dolu raftingi merak edip Düzce'ye geldiklerini söyledi.

Melen Çayı çevresinde çok güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Eldagıstani, "Türkiye çok güzel bir ülke, Düzce de çok güzel. Melen Çayı'na geldik, bu güzel yerleri gördük. Burada rafting yapmayı çok sevdik. Bu şehrin insanlarını da sevdik, bize çok iyi davranıyorlar. Burada her yer yeşil, çok güzel." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce melen çayı Rafting

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