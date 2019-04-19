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Arap ülkeleri dışişleri bakanları "Yüzyılın Anlaşması" için toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:55 | Son Güncelleme

Arap ülkeleri dışişleri bakanları "Yüzyılın Anlaşması" için toplanacak

KAHİRE (AA) - Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planını görüşmek için pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanıyor.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan açıklamasında, 21 Nisan Pazar günü yapılacak Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü toplantısının ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planının görüşülmesine tahsis edileceğini belirtti.

Çoğu Arap yetkilinin, ABD tarafının zaman zaman sunduğu çeşitli önerileri dinlediğini kaydeden Zeki, basında yer alanlar göz önünde bulundurulmaksızın bakıldığında "Filistin halkının hakkını gözetmesi açısından Yüzyılın Anlaşması planının çizdiği genel portrenin tatmin edici olmadığını" vurguladı.

Toplantıya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katılması bekleniyor.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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"Yüzyılın Anlaşması" planı Arap Birliği dışişleri bakanları mısır

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