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Arap ülkeleri, Kahire’deki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Arap ülkeleri, Mısır’ın başkenti Kahire’de dün gece meydana gelen ve en az 20 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ulusal Kanser Enstitüsü binasının önünde dün gece bir patlama meydana geldi.

Arap ülkeleri, Mısır’ın başkenti Kahire’de dün gece meydana gelen ve en az 20 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.
Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ulusal Kanser Enstitüsü binasının önünde dün gece bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 20 kişi hayatını kaybederken 47 kişi yaralandı. Mısır İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada patlamanın, ters istikamette seyreden bir aracın 3 diğer araç ile çarpışması sonucu meydana geldiği aktarıldı.
Arap dünyası Kahire’deki saldırıyı kınayan mesajlar yayınladı. Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada terörle mücadelede Mısır’ın yanında olduğu belirtildi.
Ürdün Kralı II. Abdullah, Kahiredeki terör saldırısını kınadı. Kral Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye gönderdiği mesajda, Ürdün’ün Terörizmle yüzleşme ve istikrarını ve güvenliğini sağlama çabalarında Mısırla dayanışma içinde olduklarını belirterek, saldırıyı kınadığını bildirdi. Kral Mısır halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütleri ve onları destekleyenlere yönelik caydırıcılık oluşturmak amacıyla uluslararası düzeydeki çabaların desteklenmesi gerekliliği vurgulandı.
Umman Sultanlığı Kahire’deki saldırıyı kınayarak, sebepleri ve nedenleri ne olursa olsun şiddet ve terörizme karşı kesin tutumunu yineledi ve mağdur ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, Mısır’ın güvenliğini korumak için alacağı tedbirleri destekleyeceklerini söyleyerek saldırıyı kınadı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kahire saldırısı için bir kınama mesajı yayınladı. BAE Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, "Bu korkunç terör eylemi tüm dini ve insani değerlere ve ilkelere aykırıdır" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık kurbanların ailelerine başsağlığı dilerken, Mısır’ın güvenliğini ve istikrarını baltalamayı amaçlayan bu suç eyleminde yaralananların hızla iyileşmesini diledi.
Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak’ta çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiği terör eylemlerini kınadığını bildirdi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır’ın her türlü zorluğun üstesinden geleceğini söyleyerek saldırıyı kınadı ve Mısır halkına başsağlığı diledi.

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