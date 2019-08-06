KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de dün gece saatlerinde meydana gelen ve 20 kişinin ölümüne 47 kişinin yaralanmasına neden olan "terör" eylemi çok sayıda ülke tarafından kınandı.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamada, "terör" eylemi olarak nitelendirilen patlama kınandı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı açıklamada terörle mücadelede Mısır'ın yanında olduğu mesajını verdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, terör örgütleri ile onları destekleyenlere yönelik caydırıcılık oluşturmak için uluslararası düzeydeki çabaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin meydana gelen "terör" eylemini kınadığını belirten Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Mısır'ın, güvenliğini korumak için alacağı tüm tedbirleri destekleyeceklerini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed es-Sahaf yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör eylemini kınadığını ifade etti.