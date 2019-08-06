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Arap ülkeleri Mısır'daki "terör" eylemini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 04:17 | Son Güncelleme

Arap ülkeleri Mısır'daki "terör" eylemini kınadı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de dün gece saatlerinde meydana gelen ve 20 kişinin ölümüne 47 kişinin yaralanmasına neden olan "terör" eylemi çok sayıda ülke tarafından kınandı.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamada, "terör" eylemi olarak nitelendirilen patlama kınandı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı açıklamada terörle mücadelede Mısır'ın yanında olduğu mesajını verdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, terör örgütleri ile onları destekleyenlere yönelik caydırıcılık oluşturmak için uluslararası düzeydeki çabaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin meydana gelen "terör" eylemini kınadığını belirten Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Mısır'ın, güvenliğini korumak için alacağı tüm tedbirleri destekleyeceklerini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed es-Sahaf yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör eylemini kınadığını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise söz konusu eylemin insani ve dini değerlerle örtüşmediğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Mısır'ın her türlü zorluğun üstesinden geleceğine ve terörle mücadelede başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri ile Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi de yayınladıkları açıklamalarda terör eylemini kınayarak Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama olmuştu. Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda 20 kişi ölmüş, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 47 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada patlamanın terör eylemi olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mısır patlama

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