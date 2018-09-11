Arap ülkeleri UNRWA'nın kapatılmasına izin vermeyecek

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, birliğe üye ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) kapatılmasına izin vermeyeceğini belirtti.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Ebu Gayt, birliğin Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezinde UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl ile bir araya geldi.
ABD'nin UNRWA politikalarının, kurumun meşruiyetine zarar verme, BM tarafından UNRWA'ya verilen yetkiyi zayıflatma ve (Filistinli) mülteciler meselesinin tasfiyesi için hazırlık yapma amacı taşıdığını belirten Ebu Gayt, "Arap ülkeleri bu durumun farkında ve ABD ile İsrail'in istediği gibi UNRWA'nın dağılmasına ya da alternatif oluşumlarla değiştirilmesine izin vermeyecek." ifadesini kullandı.
Ebu Gayt, ABD'nin kesme kararı aldığı yardımların telafi edilmesi ve UNRWA'nın içinde bulunduğu mali açığın kapatılmasıyla ilgili önerilerde bulundu.
Krahenbühl ise UNRWA'nın yaşadığı krizde gelinen son noktayla ilgili bilgileri paylaştı.
Krahenbühl'ün yarın Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılması bekleniyor.
- ABD'nin yardımları durdurma kararı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.
ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.
UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.
Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.
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