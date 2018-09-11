Arap ülkeleri UNRWA'nın kapatılmasına izin vermeyecek

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, birliğe üye ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) kapatılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Ebu Gayt, birliğin Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezinde UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl ile bir araya geldi.

ABD'nin UNRWA politikalarının, kurumun meşruiyetine zarar verme, BM tarafından UNRWA'ya verilen yetkiyi zayıflatma ve (Filistinli) mülteciler meselesinin tasfiyesi için hazırlık yapma amacı taşıdığını belirten Ebu Gayt, "Arap ülkeleri bu durumun farkında ve ABD ile İsrail'in istediği gibi UNRWA'nın dağılmasına ya da alternatif oluşumlarla değiştirilmesine izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Ebu Gayt, ABD'nin kesme kararı aldığı yardımların telafi edilmesi ve UNRWA'nın içinde bulunduğu mali açığın kapatılmasıyla ilgili önerilerde bulundu.

Krahenbühl ise UNRWA'nın yaşadığı krizde gelinen son noktayla ilgili bilgileri paylaştı.