Arap ülkelerinden ABD'nin UNRWA kararına tepki

KAHİRE (AA) - Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararının esef verici olduğunu belirterek karara tepki gösterdi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin kararından esef duyduğunu belirterek, Amman'ın, UNRWA'ya mali, siyasi ve uluslararası destek için mümkün olan tüm çabayı göstereceğini söyledi.

UNRWA'ya sahip çıkmanın, mültecilerin onurlu yaşam hakkına saygı, 500 binden fazla çocuğun eğitim hayatını sürdürmesi, mültecilerin dönüş ve tazminat haklarının vurgulanması anlamına geldiğini vurgulayan Safedi, UNRWA'nın ihtiyaçlarının karşılanmamasının, bölgede güvenlik ve istikrara yönelik tehlikeli yansımalarının olabileceği uyarısında bulundu.

Safedi, Ürdün'ün konuyu görüşmek üzere Arap Dışişleri Bakanlarına toplantı çağrısı yaptığını hatırlatarak, bakanların 11 Eylül'de bir araya geleceği bilgisini verdi.