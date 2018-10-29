Arap ülkelerinden Cumhuriyet Bayramı tebriği

İSTANBUL (AA) - Umman, Kuveyt, Fas ve Cezayir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama telgrafları gönderdi.

Umman Sultanı Kabus bin Said ve Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah El-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından gönderilen tebrik telgraflarında, Türkiye'ye ilerleme ve refah, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk temennilerinde bulunuldu.

Fas Kralı 6. Muhammed de Erdoğan ile Türk halkını bayram dolayısıyla kutladığı mesajında, iki ülke arasındaki ortaklığı köklü hale getirebilmek, iki ülke halkının çıkarına olacak şekilde yeni ufuklar açabilmek için Erdoğan'la çalışmayı sürdürme konusunda istekli olduğunu kaydetti.

- "İlişkilerin güçlenmesi için hiçbir çabadan geri durmayacağız"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika da Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türkiye ile aralarındaki iş birliğinin güçlenmesi için ülkesinin, hiçbir çabadan geri durmayacağını vurgulayarak, Ankara'nın da bu konuda aynı kararlılıkta olacağından emin olduğunu belirtti.