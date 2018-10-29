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Arap ülkelerinden Cumhuriyet Bayramı tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:39 | Son Güncelleme

Umman, Kuveyt, Fas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi

İSTANBUL (AA) - Umman, Kuveyt, Fas ve Cezayir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama telgrafları gönderdi.

Umman Sultanı Kabus bin Said ve Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah El-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından gönderilen tebrik telgraflarında, Türkiye'ye ilerleme ve refah, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk temennilerinde bulunuldu.

Fas Kralı 6. Muhammed de Erdoğan ile Türk halkını bayram dolayısıyla kutladığı mesajında, iki ülke arasındaki ortaklığı köklü hale getirebilmek, iki ülke halkının çıkarına olacak şekilde yeni ufuklar açabilmek için Erdoğan'la çalışmayı sürdürme konusunda istekli olduğunu kaydetti.

- "İlişkilerin güçlenmesi için hiçbir çabadan geri durmayacağız"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika da Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türkiye ile aralarındaki iş birliğinin güçlenmesi için ülkesinin, hiçbir çabadan geri durmayacağını vurgulayarak, Ankara'nın da bu konuda aynı kararlılıkta olacağından emin olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın bu yılın başlarında gerçekleştirdiği Cezayir ziyaretine işaret eden Buteflika, söz konusu ziyaretin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında yeni ve umut verici ufuklar için elverişli olduğunu aktardı.

Buteflika, Türkiye ile Cezayir'i bir araya getiren soylu kardeşlik ve dostluk bağlarının, düzenli ve üst düzey siyasi istişarenin yanı sıra önemli ekonomik ve ticari ilişkilere dayandığını aktardı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve Başbakan Halife bin Selman Al Halife de Erdoğan'a, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle benzer temennileri içeren tebrik telgrafları göndermişti.

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