Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de Cuma günü Mescid-i Aksa’ya İsrail güvenlik güçlerinin girmesini ve daha sonra da oraya girmek isteyen Filistinliler’e müdahale edilmesini kınadı.

Hartum İsrail’im Kudüs’te Filistinlilere’e yönelik adımlarını baskı ve zorlayıcı eylem olarak niteledi. Sudan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail hükümetine barış görüşmelerinin yeniden başlatılması olasılığına gölge düşürecek tek taraflı adımlardan kaçınması çağrısı yapıldı.

Sudan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi geçtiğimiz yıl İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı alan ya da normalleştiren ülkelerden İsrail’e eleştiri geldi.

Arap Ülkelerinden İsrail’e Tepki Kudüs’te İsrail güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda yüzlerce Filistinli’nin yaralandığı şiddet olaylarını geçtiğimiz yıl İsrail’le ilişkileri normalleştirme adımı atan dört ülke dahil olmak üzere Arap ülkeleri kınadı.

Yapılan açıklamalarda, İsrailli yetkililere Mescid-i Aksa’da “gerilimin azaltılması konusunda sorumluluk alması” çağrısı yapıldı. Bahreyn, İsrail hükümetine “Kudüs halkına yönelik provokasyonları durdurma” çağrısında bulundu.

Fas’tan yapılan açıklamada da yaşanan şiddet olaylarından endişe duyulduğu, Kral Muhammed’in “bu ihlallerin gerilimi arttıracağını değerlendirdiği” belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Kudüs’te Filistinliler’in tahliye edilmesi planının reddedildiği belirtildi, 1967 öncesindeki sınırlarına dönülmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda doğu Kudüs’ü işgal etmiş ve daha sonra da kendi topraklarına katmıştı. İsrail'in doğu Kudüs’ü ilhakı uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.

Yerleşimcilerle ilgili mahkeme oturumunun ertelenmesinin önü açıldı

İsrail’de Yüksek Mahkeme’nin Pazartesi günü doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinden Filistinli ailelerin çıkarılması konusundaki davada karar vermesi bekleniyordu.

Alt mahkeme Yahudi yerleşimcilerin iddialarını haklı bulmuştu. Ancak son dakikada gelen bir hamle ile, temyize giden taraf mahkemeden Başsavcı Avichai Mandelblit’in hukuki görüşünün alınmasını talep etti.

Bu adımla Pazartesi günkü mahkeme oturumunun ertelenmesinin önü açılmış oldu.

