KAHİRE (AA) - Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn, Filistin ve Yemen, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a destek verdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı davasındaki soruşturmaların ilk sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in aldığı karar ve önlemlerin hukukun ilkelerine ve adaletin uygulanmasına uygun olduğu ifade edildi.

BAE haber ajansı WAM da Suudi Arabistan'ın açıklamasını desteklediğini ve Kral Selman'ın kararlarının övgüye değer olduğunu kaydetti.

Haberde Suudi Arabistan Kralının Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili aldığı kararlar övülürken, bu kararların adaletin tesis edilmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağladığı aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA ise Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi Arabistan'ın adalet ve ilke devleti olarak kalacağını kaydetti.