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Arap ülkelerinden "Kaşıkçı olayında" Suudi Arabistan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin ve Yemen, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili Suudi Arabistan'a destek verdi

KAHİRE (AA) - Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn, Filistin ve Yemen, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a destek verdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı davasındaki soruşturmaların ilk sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in aldığı karar ve önlemlerin hukukun ilkelerine ve adaletin uygulanmasına uygun olduğu ifade edildi.

BAE haber ajansı WAM da Suudi Arabistan'ın açıklamasını desteklediğini ve Kral Selman'ın kararlarının övgüye değer olduğunu kaydetti.

Haberde Suudi Arabistan Kralının Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili aldığı kararlar övülürken, bu kararların adaletin tesis edilmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağladığı aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA ise Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi Arabistan'ın adalet ve ilke devleti olarak kalacağını kaydetti.

Yemen hükümeti de Kaşıkçı olayına karışanlardan hesap sorulacak olmasının, ülke içindeki ve dışındaki vatandaşlarının can güvenliğini önceleyen Suudi Arabistan kurumlarının ciddi ve sürekli takibini ve kamuoyuna gerçekleri bildirme konusundaki hassasiyetini yansıttığını dile getirdi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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arap ülkeleri Cemal Kaşıkçı

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