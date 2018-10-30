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Arap ülkelerinden Tunus'taki saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 05:42 | Son Güncelleme

Arap ülkelerinden Tunus'taki saldırıya kınama

KAHİRE (AA) - Mısır ve Libya ile Arap Parlamentosu, Tunus'taki intihar saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tunus'ta polis aracını hedef alan saldırı kınanarak, uluslararası topluma, terörün her türlüsüyle mücadelede üzerine düşen rolü yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Tunus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi'yi telefonla arayarak saldırıyı kınadığı ve terörle mücadelede Libya'nın Tunus halkının yanında yer aldığı mesajını verdiği duyuruldu.

Arap Parlamentosundan yapılan açıklamada da "korkakça" olarak nitelendirilen saldırı kınandı. Açıklamada, Arap Parlamentosunun Tunus halkı ve hükümetinin yanında yer aldığı kaydedildi.

Tunus'ta 30 yaşlarında bir kadının, başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde üzerindeki bombayı patlatması sonucu 15'i polis 20 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
intihar saldırısı Tunus

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