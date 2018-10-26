Arap ülkelerinden Ürdün'e başsağlığı mesajı

AMMAN (AA) - Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ölü Deniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Ürdün yönetimine başsağlığı diledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a taziye telgrafı gönderdi.

Suudi Arabistan'ın Amman Büyükelçisi Halid bin Faysal bin Türki de Kral Abdullah'a ve Ürdün hükümetine taziyede bulundu.

Ürdün haber ajansı PETRA'da ise Kral Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Kral Abdullah'ı telefonla arayarak başsağlığı dilediği bilgisi paylaşıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi. Açıklamada Mısır'ın, Ürdün halkı ve hükümetinin yanında olduğu mesajı verildi.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib de Kral Abdullah, Ürdün hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Al Mektum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ürdün halkının yanında olduğunu ifade etti.

Ürdün Sivil Savunma Operasyonları Müdürü Ferid eş-Şera, daha önce basına yaptığı açıklamada, öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün ve bölgede yaşayan ailelerin sel sularına kapılması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını söylemişti.

