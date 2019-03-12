"Arap ülkelerinin 8 yıllık savaşlardan zararı 900 milyar dolar"

KUVEYT (AA) - Dünya Bankası Başkanı Birinci Yardımcısı Mahmud Muhyiddin, Arap ülkelerinin, gelir dağılımında dünyanın en kötü ülkeleri olduğunu söyledi.

Kuveyt Resmi Haber Ajansı'nın (KUNA) haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Muhyiddin, Arap ülkelerinin zararının, 2010-2018 yıllarında yaşanan savaşlar sonucu yaşanan yıkım ve kaçırılan kalkınma fırsatları nedeniyle 900 milyar dolar olduğunu söyledi.

Muhyiddin, Arap Baharı olarak gelişen süreçte 2011'de Suriye, Libya ve Yemen'de çıkan silahlı mücadelelerin bu ülkelerin ekonomilerini yıkıma uğrattığını hatırlattı.

Dünyanın en kötü gelir dağılımının, Arap ülkelerine ait olduğuna dikkati çeken Muhyiddin, ülkelerdeki yüzde 10'luk kesimin, milli gelirin yüzde 60'ını elinde tuttuğunu, buna karşılık bu oranın Avrupa ülkelerinde yüzde 45 olduğunu belirtti.

Muhyiddin, Dünya Bankası olarak, 2019 ve 2020'de petrol varil fiyatının 69 ile 74 dolar arasında olmasını beklediklerini dile getirdi.

Dünya Bankası Başkanı Birinci Yardımcısı Mahmud Muhyiddin, Birleşmiş Milletler tarafından 2015'te kararlaştırılan 2030 sürdürülebilir kalkınma programının bölge ülkelerindeki durumunu incelemek üzere Kuveyt'te bulunuyor.

