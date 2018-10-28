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Arap ve İran basını İstanbul'daki Suriye zirvesine geniş yer verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 03:26 | Son Güncelleme

Arap ve İran basını İstanbul'daki Suriye zirvesine geniş yer verdi

İSTANBUL (AA) - Arap ve İran basını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirveye geniş yer verdi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu başta olmak üzere Arap dünyasındaki birçok televizyon kanalı İstanbul'daki Suriye zirvesini "canlı" yayımladı. Arap basını, okuyucularına flaşlar ve acil haberlerle duyurduğu zirveye geniş yer ayırdı.

Al Jazeera'nın resmi internet sitesindeki İstanbul zirvesiyle ilgili haberde, Suriye'de "yeni anayasa vurgusuna" dikkat çekilirken, Suudi Arabistan tarafından finanse edilen ve Dubai'den Arapça yayın yapan El Arabiya televizyonunun web sitesinde ise zirveyle ilgili haber, "İstanbul'daki zirve, Esed'in kaderini Suriye halkının ellerine bırakıyor" başlığıyla geçildi.

- İran basını zirveyi flaşlarla duyurdu

İran'ın resmi ve yarı resmi haber ajansları ile gazeteleri, internet siteleri ve devlet televizyonu da Suriye konulu dörtlü zirveyi yakından takip etti ve açıklamalara geniş yer ayırdı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, zirveyi ve açıklamaları flaşlar ve acil haberlerle abonelerine servis ederken, manşetine taşıdığı haberinde "Anayasa komitesinin teşkil edilmesi ve Suriye toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı" başlığını kullandı.

Devlet televizyonu ise zirveyi saat başı bültenleri ve anlık altyazılarla okuyucularına duyururken, web sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Bu attığımız adımlar, yaptığımız görüşmelerden tabii ki İran'ı da bilgilendireceğiz" şeklindeki ifadelerini manşetine taşıdı.

Mehr Haber Ajansı da dörtlü zirveye katılan liderlerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarını manşetinde kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İran’ın bilgilendirilmesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Suriye’deki "terörist grupların temizlenmesi" ile ilgili sözlerine yer verdi.

ISNA haber ajansı "İstanbul’da Suriye ile ilgili ciddi ve yapıcı toplantı yapıldı" ifadelerini kullanırken, haberde Erdoğan’ın Suriye'de askeri bir çözüme karşı olduğu yönündeki sözlerinin yanı sıra konuya ilişkin açıklamasının tamamını yayınladı.

- IKBY basını da zirveye yer verdi

IKBY’de yayın yapan Rudaw TV de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Fırat'ın doğusundaki tehditleri bertaraf edeceğiz" açıklamalarını başlığa taşıdığı haberinde, "İstanbul’daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamayı Recep Tayyip Erdoğan yaptı." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının geniş kullanıldığı haberde, zirvede Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum başta olmak üzere, sahadaki genel gelişmeler ve siyasi çözüm sürecinin ele alındığı kaydedildi.

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Arap basını istanbul Zirve

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